السوداني يوجه رسالة إلى الرئيس الإيراني

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وتضمنت الرسالة بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، ورد لوكالة شفق نيوز، "تهنئة إلى بزشكيان، بمناسبة نيل الحكومة الإيرانية ثقة مجلس الشورى، ومباشرتها مهامّها".

‏وعبّر السوداني، في الرسالة عن تمنياته بـ"نجاح الحكومة الإيرانية الجديدة في أداء المهام، مؤكداً "أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين العراق وإيران، ومواصلة العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".