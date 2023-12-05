السوداني يوجه بالالتزام في تأمين الخيارات "الحرة" للمنتسبين بالأجهزة الأمنية بالتصويت الخاص

شفق نيوز/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن الأخير وجّه القادة العسكريين والأمنيين في تأمين الخيارات "الحرة" للمنتسبين والمقاتلين خلال الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية المزمع إجراؤها يوم 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقال عبدالله في بيان اليوم، إنه حفاظاً على سلامة العملية الانتخابية، وإبعاداً لها عن أية تأثيرات سلبية؛ وجه السوداني، جميع القادة العسكريين والأمنيين، وقادة ومديري الأجهزة الأمنية، وآمري التشكيلات الأمنية والعسكرية، بالعمل والالتزام بتأمين الخيارات الحرة للمنتسبين والمقاتلين في التصويت الخاص، وعدم التدخل، بأي شكل من الأشكال، في خياراتهم الانتخابية".

وأضاف أن السوداني وجّه أيضاً "بمنع أية إشارة أو تلويح يفهم منه المنتسبون والمقاتلون بأنها إملاءات انتخابية، وشدد على اتخاذ أعلى حالات الضبط والمتابعة إزاء أية حالة تدخل في الاختيارات الانتخابية أو ربط بين جهة الصوت الانتخابي للمنتسب".

وتابع اللواء قوات خاصة، بالقول، إن "القائد العام للقوات المسلحة، شدد في توجيهاته، على أهمية الصوت الانتخابي الحرّ للمنتسبين والمقاتلين، بوصفهم مواطنين يحمي الدستور والقوانين حرية اختياراتهم السياسية، مثلما تقدم لهم الحماية بوجه أية ضغوط أو محاولات للتأثير بخلاف رغبتهم واختياراتهم".