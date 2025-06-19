السوداني يوجه بأن تكون غرفة الطوارئ الإشعاعية بالعراق في حالة انعقاد دائم

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، غرفة الطوارئ الإشعاعية في العراق بأن تكون في حالة انعقاد دائم جراء تزايد مخاوف التسرب من المفاعلات النووية التي تستهدفها اسرائيل في ايران.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعاً مع غرفة العمليات المركزية للطوارئ الإشعاعيّة والنووية، لمراجعة الخطة الوطنية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية المقرة عام 2023، والوقوف على الجاهزية لمواجهة الطوارئ المحتملة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أن الاجتماع شهد استعراض الاحتياطات والإجراءات المتخذة، ومراجعة أدوار وواجبات الجهات المشاركة في الخطة الوطنية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية.

وأضاف أن السوداني "اطلع على إيجاز من المختصين بهذا الملف يبيّن محدودية تأثر العراق في حال حدوث أي طارئ قد يطال محطات التخصيب، جراء الاعتداءات الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما أشار البيان إلى انه جرى "التأكيد على عدم تسجيل أي ارتفاع في الخلفية الإشعاعية في أرجاء العراق، كما أكدت غرفة الطوارئ جهوزية فرق الاستجابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ الإشعاعية".

هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول آخر المستجدات، كون العراق عضواً في اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية، وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة في حالة الطوارئ، وكذلك مواصلة توفير المتطلبات الأساسية لمواجهة أي حالات استثنائية في عموم المحافظات.

كما وجه السوداني بأن تكون غرفة الطوارئ الإشعاعية في حالة انعقاد دائم، من أجل متابعة ومراقبة الموقف الإشعاعيّ خارج الحدود العراقية، في ضوء تطورات الأحداث.

وأعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالعراق، يوم أمس الأربعاء، تشكيل غرفة عمليات "خلية أزمات" للتأهب والتصدي للطوارئ النووية على المستوى العربي في ظل استهداف اسرائيل للمفاعلات النووية في إيران جراء الصراع القائم بين الجانبين.