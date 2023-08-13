السوداني يُحدد بأن تكون الأولوية للمشاريع المتمثلة بالمستشفيات والمدارس والأحياء السكنية

شفق نيوز/ حدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بأن تكون الأولوية دائماً للمشاريع المتمثلة بالمستشفيات والمدارس وخدمات البنى التحتية للأحياء السكنية.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماع فريق الجهد الخدمي والهندسي، بحضور محافظ بغداد ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لبيان صدر عن مكتبه وورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض تنفيذ المشاريع الموكلة إلى فريق الجهد ونسب الإنجاز لغاية الأول من شهر آب الجاري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحفاظ على زخم العمل والهمة في التنفيذ وعدم التراخي، خصوصا أن المشاريع المستهدفة تتصل بالاحتياجات الخدمية الأساسية للمواطنين.

ووجّه بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية لنقابة المهندسين العراقيين، لضمان جودة العمل ومطابقة المخططات والتصاميم، وتقديم الاستشارات الهندسية.

كما ناقش الاجتماع الخطة المقترحة لتوزيع تخصيصات مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي لعام 2023، وفي هذا الصدد حدد السوداني أولوية استهداف المحافظات حسب نسبة الفقر، على أن تكون الأولوية دائماً للمشاريع المتمثلة بالمستشفيات والمدارس وخدمات البنى التحتية للأحياء السكنية.