السوداني يوجه بإكمال متطلبات إنشاء خط إنتاجي للعجلة "همر" العسكرية

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، حملة (قادة النصر السادسة)، التي أطلقتها وزارة الدفاع لتصليح وإدامة المركبات المدرعة والعجلات والآليات التابعة لتشكيلات الوزارة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان اليوم، أن السوداني اطّلع على المعرض الذي ضم نماذج من الآليات والمعدات والمركبات التي شملتها حملة التصليح، وتابع الطاقة الإنتاجية السنوية للمعامل، كما أجرى جولة على القطعات العسكرية المتنوعة بأصنافها، لمتابعة مستوى الجهوزية والإدامة والاستعداد للتشكيلات العسكرية.

وأشار السوداني، خلال الزيارة، إلى أهمية استدامة العمل والجهود المتميزة في معامل التصليح، وتوفير المتطلبات التي تسهم في رفع قدراتها الإنتاجية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإكمال متطلبات إنشاء خط إنتاجي للعجلة همر، وحسب النموذج الذي تم تصنيعه، كما أمر بتجهيز النموذج فوراً للقطعات العسكرية للوقوف على سلبياته وإيجابياته، وتدارك الأخطاء بعد الممارسة أثناء حملة التصنيع.

وتشتمل الحملة على تصليح وإدامة أعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات والعجلات والدراجات الرباعية والمركبات المسلحة والتخصّصية والخدمية والفنية، وفقا للبيان.