السوداني يوجه بإعداد دراسة لاستخدام طريق التنمية في نقل النفط والغاز

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإعداد دراسة لاستخدام "طريق التنمية" لنقل النفط والغاز.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ذلك جاء في الاجتماع الدوري للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور السادة وزير النقل، وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصّة بمشروع طريق التنمية، ومتابعة سير تنفيذ التوجيهات السابقة.

وأضاف البيان؛ أن الاجتماع شهد مناقشة دراسة ممرّ الخدمات في المشروع الذي يتضمن مسار خطوط الكابل الضوئي، ومساري خطوط النفط والغاز، ومسارات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد وجه السيد السوداني وزارة النفط بإعداد دراسة استشارية لربط المشاريع الخاصة بوزارة النفط برؤية ستراتيجية لاستخدام طريق التنمية في نقل النفط والغاز، فضلاً عن تصديره وفق خريطة الاستثمار والإنتاج، كما وجه سيادته الوزارات المعنية بتلقي الأفكار ودراستها وعدم اتخاذ أيّ قرار إلّا من خلال اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية.

كما ناقش الاجتماع إدراج المشروع في الموازنة في وزارة التخطيط، وملف مستجدات الترانزيت والكمارك، كما تقرر أن تكون الشركة العامة للنقل البري هي الكفيل الضامن لنقل البضائع لطريق التنمية في الوقت الحالي، بحسب البيان.