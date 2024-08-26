السوداني يوجه بإطلاق الحزمة الأولى من مشاريع الري والمياه والخدمات مع تركيا

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أهمية الاستثمار الأمثل لمشاريع الري والمياه والخدمات إلى سيتم تنفيذها مع تركيا، موجهاً بإطلاق الحزمة الاولى من تلك المشاريع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعاً خُصص لبحث الحزمة الأولى من مشاريع المياه ضمن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا، الموقعة بين الجانبين في شهر نيسان الماضي، التي تضمّ 13 مشروعاً، إضافة إلى المشاريع التي تندرج ضمن الخطة الاستثمارية".

ولفت البيان إلى أن "السوداني أكد خلال الاجتماع، أن إطلاق هذه المشاريع سيوفر إدارة جديدة لملف المياه، وأهمية التركيز على محطّات المعالجة، ومشاريع الصرف الصحي، ومشاريع الموارد المائية، والمشاريع الاستراتيجية، وكذلك ضرورة دراسة مشاريع الاستصلاح الزراعي والرّي، وسدود حصر المياه من خلال مجموعة من الوزارات المعنية، وتشكيل فرق فنية في كل وزارة لاختيار المشاريع الاستراتيجية المستقبلية".

ووجّه السوداني بـ"إطلاق الحزمة الأولى من المشاريع، لاسيما مع توفر المبالغ المرصودة، وكذلك تشكيل فريق فني مختص في وزارة الموارد المائية، بناءً على الاتفاقية المشتركة، يتولى الأمور الفنية والأرشفة والتواصل مع الجانب التركي، والاستعانة بالخبرات المتوفرة لديهم".

وتوزعت المشاريع بواقع 6 مشاريع ضمن وزارة الموارد المائية، و5 مشاريع ضمن مسؤولية وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ومشروعين ضمن وزارة الزراعة، وتنوعت بين مشاريع استصلاح الشبكات الإروائية، أو أنظمة الري المغلقة، أو مشاريع بزل القنوات الرئيسية والفرعية، أو السدود لخزن الماء.