السوداني يوجه بإرسال وفد طبي لمعاينة الحالات السرطانية في حلبجة وتأمين الأدوية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بإرسال وفد طبي لمعاينة الحالات السرطانية في مدينة حلبجة بإقليم كوردستان وتأمين الأدوية لهم.

جاء ذلك خلال استقباله المواطن شاهو حسين قادر، أحد ضحايا جريمة حلبجة، بحضور عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد، حيث وصل المواطن إلى العاصمة بغداد، قادماً من مدينة حلبجة في إقليم كوردستان العراق بوساطة كرسي متحرك، لنقل معاناة أهالي المدينة.

وعبر السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "اعتزازه وتقديره لهذه المدينة المضحية، التي تعرّضت لجريمة وحشية نفذها النظام المقبور، وتسببت بمئات الآلاف من الضحايا".

ووجّه السوداني بتقديم كل الدعم والإسناد لأهالي مدينة حلبجة، وإرسال وفد طبي لمعاينة الحالات السرطانية التي يعاني منها عدد كبير من المرضى، وتقديم كشف بالأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية لغرض تأمينها لهم.