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السوداني يوجه بإتخاذ اجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها

Category: سیاسة

Date: 2022-10-29T07:25:20+0000
السوداني يوجه بإتخاذ اجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إن حكومته تولي اهتماماً كبيراً بملف الغذاء وتضعه على رأس أولوياتها.

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم، مع وزير التجارة أثير داوود الغريري، حيث جرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وبرامجها في مجال الأمن الغذائي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أن السوداني وجّه بضرورة اتخاذ اجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من الفئات الفقيرة والهشة.

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

وتعاني وزارة التجارة من التلكؤ في تجهيز مواد البطاقة التموينية بالرغم من قلتها بعد ان خفضت الوزارة مفردات البطاقة الى خمس مواد والتي من المفترض ان تصل الى المواطن بشكل سلس.

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