السوداني يوجه بوضع خطة بـ"توقيتات زمنية واضحة" لمعالجة قطاع الكهرباء

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بوضع خطة زمنية واضحة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة في العراق.

جاء ذلك خلال إجرائه زيارة اليوم إلى مبنى وزارة الكهرباء، وعقد حال وصوله اجتماعا مع وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكوادر المسؤولة بالوزارة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش ملف الطاقة الكهربائية، والوقوف على المشاكل المشخصة لهذا الملف، وسبل المعالجة السريعة له.

وقال السوداني، خلال الاجتماع، إن الحكومة الحالية وضعت قطاع الكهرباء ضمن أولويات عملها؛ لأهميته في حياة المواطنين.

وأوضح أنّه على مدى أكثر من عقد ونصف رُصدت مبالغ طائلة لتحسين الكهرباء، ولكن لم يتم الانتفاع منها كثيرا، وظلت أزمة شحّ الكهرباء قائمة وتسببت بزيادة معاناة المواطنين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء لوضع خطة بتوقيتات زمنية واضحة لمعالجة هذا القطاع، تكون ذات نتائج ملموسة ابتداءً من صيف 2023 وللمواسم التي تليه، إلى جانب تفعيل أعمال الصيانة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وكان وزير الكهرباء العراقي الجديد، زياد علي فاضل قد كشف، نهاية شهر تشرين الأول الماضي، في مقابلة مطولة مع وكالة شفق نيوز، عن وضع ثلاث خطط استراتيجية للنهوض بواقع الكهرباء (قصيرة-متوسطة-طويلة) الأجل، فيما وجه رسالة إلى العراقيين، دعاهم من خلالها إلى ترشيد الاستهلاك والالتزام بدفع رسوم الإشتراك بالطاقة.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.