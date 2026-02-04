السوداني يوجه بمعالجة العقبات الضريبية أمام القطاع الخاص لحين اقرار الموازنة

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد السوداني، يوم الأربعاء، بمعالجة العقبات الضريبية أمام القطاع الخاص لحين إقرار قانون الموازنة العامة.

وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، اجتماعا للجنة العليا للإصلاح الضريبي، بحضور مدير عام الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم فيها، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء في المجال الاقتصادي والمالي".

وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "بحث آلية توحيد الإجراءات الخاصة بالتحاسب الضريبي، وأبرز العقبات التي تواجهها الشركات في المجال الضريبي، فضلا عن مناقشة تفصيلية لقانون (التحاسب الضريبي) والذي يندرج ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة".

كما شهد الاجتماع "مناقشة ملف توحيد الإجراءات الضريبية بين اقليم كوردستان العراق ووزارة المالية الاتحادية، وموضوع (ازدواج الضريبة) الداخلي، وإيجاد الحلول القانونية والإجراءات الفعالة للمعالجة".

وناقش الاجتماع "ملف (التهرب الضريبي) وطرح المقترحات القانونية لعلاج هذه المشكلة، بما يساعد ويشجع الشركات والمستثمرين على تكييف وضعهم المالي والقانوني، الى جانب التداول في الحلول القانونية المقدمة لحل إشكاليات الضريبة التي يواجهها القطاع الخاص".

وأكد السوداني، "حرص الحكومة على معالجة هذا الملف المهم ضمن برنامج متكامل لتعظيم الايرادات غير النفطية"، فيما وجه بـ"إعداد مقترح قرار يرفع الى مجلس الوزراء يعالج المعوقات الضريبية أمام القطاع الخاص والشركات العراقية، لحين اقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2026".

كما وجه السوداني بـ"تشكيل لجنة من (وزارة المالية وهيأة الضرائب) للتواصل مع مؤسسة الضرائب في اقليم كوردستان العراق من اجل الوصول الى مراحل متقدمة في توحيد الإجراءات الضريبية".