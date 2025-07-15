السوداني يوجه بفتح تحقيق فوري في استهداف حقول إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، يوم الثلاثاء، أن طائرات مسيّرة استهدفت حقلين نفطيين في إقليم كوردستان، واصفاً الهجمات بأنها "اعتداء مباشر على مصالح العراقيين وجهود الدولة في الاستقرار والتنمية".

وأوضح النعمان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن طبيعة وتوقيت هذه الأعمال "تشير إلى نوايا خبيثة تستهدف خلط الأوراق والإضرار بالعراق ومؤسساته الحيوية".

وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وجّه الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق المتورطين "دون تهاون أو تردد".

وأكد النعمان أن الحكومة العراقية بجميع مؤسساتها لن تسمح بأي تهديد يمسّ مصالح الشعب، وستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية المنشآت الحيوية وتعزيز المنظومة الدفاعية، بما يمنع تكرار هذه الأفعال ويصون سيادة البلاد.

وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، قد وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة القضية والوقوف على حيثيات الأحداث والخروقات المتكررة.

وكانت رئاسة اقليم كوردستان، قد أدانت الهجمات التي طالت حقلي "خورمالة"، و"سرسنك النفطيين"، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرارها.

وتعرض حقلي "خورمالة"، و"سرسنك" النفطيين في محافظتي اربيل ودهوك، مساء أمس الاثنين، وصباح اليوم الثلاثاء، الى هجمات منفصلة بواسطة ثلاث طائرات مسيرة مفخخة، لم تسفر عن خسائر بشرية، وفقا لما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان.