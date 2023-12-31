السوداني يوجه بفتح تحقيق شامل بحادثة الاعتداء على حرس الاقليم

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بفتح تحقيق شامل بحادثة الاعتداء على حرس إقليم كوردستان ليلة أمس، الذي وصفه بـ"الإجرامي".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، وجّه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل، إذ استهدفت طائرة مسيرة في الساعة السابعة والنصف من ليلة أمس السبت، موقعاً تتواجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق".

وأضافت أنه "فور وقوع هذا الحدث وجّه القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق أمني شامل في الحادث الإجرامي، وكلف الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول الى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، واهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية، ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي".

وكانت حكومة إقليم كوردستان العراق، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بتعرض مقر لقوات البيشمركة في محافظة اربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة "خارجة عن القانون"، محمّلة الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي".

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم بيشوا هورماني في بيان اليوم، إنه "في الليلة الماضية، وفي الساعة 11:45 (بالتوقيت المحلي) تعرض مقر لقوات بيشمركة كوردستان في حدود بيرمام - اربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين، ولحسن الحظ لم يسفر هذا الهجوم عن وقوع خسائر بالأرواح و اقتصر على اضرار مادية فقط".

وأضاف أن "هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة (الجحوش) والمتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً و إيذانا بالحرب".