السوداني يوجه بحسم ملفات المخالفات بعقود الخطوط الجوية العراقية

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، هيئة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم التحقيقات في المخالفات المسجّلة بملفات الإحالة والتنفيذ للعقود الخاصة بنشاط شركة الخطوط الجوية العراقية والخدمات المتعلقة بها.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن السوداني "أكد أهمية محاسبة المقصّرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات ضمن الواجبات الموكلة لهم، والتي تسببت بالإضرار بالمال العام وإحداث هدر فيه.

وشدد على "استحصال المبالغ والديون التي بذمة الشركات والوكلاء والمكاتب المتعاقد معها في تنفيذ أنشطة الشركة، وهذا يأتي في إطار المضي بمنهج الحكومة بمحاربة الفساد".

ووفقا للبيان فقد وجه السوداني أيضا "الجهات المعنية بإعادة النظر في العقود المبرمة في المطارات، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والارتقاء بمستوياتها".