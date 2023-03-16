السوداني يوجه بتكريم عوائل الإيرانيين الضحايا في الحرب على داعش

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بتكريم عوائل المقاتلين الإيرانيين الذين سقطوا ضحايا خلال الحرب على تنظيم داعش في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم في بغداد وفداً من عوائل الإيرانيين الذين قاتلوا إلى جانب القوات العراقية ضد داعش، والذين جاءوا إلى العراق بناء على دعوة من مؤسسة الشهداء العراقية.

وأعرب السوداني عن "تقدير العراق حكومةً وشعباً للتضحية الشجاعة التي قدمها شهداء المواجهة مع الإرهاب، في صورة اختلطت فيها دماء الشهداء العراقيين مع نظرائهم الإيرانيين، عبر وقفة مبدئية ضد بشاعة تنظيم داعش وهمجيّته".

وأشار إلى الروابط الاجتماعية والدينية والتاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبق أن وقفت وما تزال، إلى جانب العراق في مواجهته للإرهاب، مبيناً أن "الوقفة المشرفة لأولئك الشهداء الأحرار محلّ احترام وتقدير من قبل العراقيين جميعا وكلّ قوى الخير في العالم".

وأكد السوداني على "ضرورة استحضار قصص الشهادة والإيثار التي ضربها الشهداء الخالدون أمام ذاكرة الأجيال المقبلة، إذ لا توازي الكلمات حجم تضحياتهم وعطائهم".

ووجّه السوداني بتكريم عوائل الشهداء إجلالاً وعرفاناً بتضحياتهم.

بدوره قدم الوفد راية مشهد الإمام علي بن موسى الرضا تقديراً للسوداني.