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السوداني يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات انفجار "البنوك" وإطلاع الرأي العام عليها

Category: سیاسة

Date: 2022-10-29T20:46:38+0000
السوداني يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات انفجار "البنوك" وإطلاع الرأي العام عليها

شفق نيوز/ أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الانفجار الذي وقع في منطقة البنوك ببغداد وإطلاع الرأي العام عليها.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد، واطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث الذي أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، افاد مصدر أمني بحدوث انفجار شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن صهريجا كان متوقف داخل كراج للسيارات بالقرب من مقهى شعبي ضمن منطقة البنوك انفجر نتيجة سبب مجهول.

واضاف المصدر؛ أن خبير المتفجرات حضر في مكان الحادث للتأكد ان الانفجار حصل نتيجة خلل فني أو مواد متفجرة مثبتة اسفل الصهريج.

وأشار إلى أن الحصيلة الاولية لضحايا الانفجار كانت 9 قتلى و13 جريحا بالإضافة إلى تعرض بعض اسيجة المنازل القريبة الى الضرر.

ولاحقاً قال قائد عمليات بغداد الفريق احمد سليم بهجت، في حديث لوكالة شفق نيوز، من موقع الانفجار، إن "عجلة نوع صهريج محملة بالغاز كانت متوقفة في مرآب بحي القاهرة غرب قناة الجيش في العاصمة بغداد انفجرت وادى الانفجار الى تطاير اجزاء الصهريج باتجاه منطقة الطالبية وسقوطها في ملعب خماسي لكرة القدم حيث كانت توجد هناك مباراة وعدد كبير من الجمهور".

واشار قائد عمليات بغداد، الى ان "الانفجار اودى بحياة 9 مواطنين وجرح 13".

وعن اسباب الانفجار، قال بهجت، إن "خبراء الادلة الجنائية يقومون بواجبهم لإعداد تقرير عن الحادث".

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