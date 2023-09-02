السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية في مقتل مواطن وسقوط عدد من الجرحى في كركوك

شفق نيوز / وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات مقتل أحد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى، على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة كركوك.

ونقل الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، عن السوداني تأكيده على "محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وافاد مصدر أمني في محافظة كركوك في وقت سابق من يوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى نتيجة أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن شخصاً واحدا على الأقل قتل وأصيب 10 آخرون نتيجة احداث كركوك عصر اليوم. وحذر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم السبت، من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكورد في كركوك.

وتصاعدت الأحداث اليوم للتحول إلى تظاهرات من قبل عرب وتركمان يرفضون إخلاء المقر من جهة، وكورد يطالبون بإعادة فتح طريق أربيل كركوك المغلق منذ نحو أسبوع من جهة أخرى، وتطورت إلى احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.