السوداني يوجه بالتحقيق في شبهات فساد مرتبطة بحادثة اشتباك الفصائل جنوبي بغداد

شفق نيوز - بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بالتحقيق في شبهات فساد تتعلق بمدير إحدى الدوائر الزراعية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد والمتهم بافتعال اشتباك الفصائل المسلحة مؤخراً.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة نائب رئيس ديوان الرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة الاتحادية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، لغرض التدقيق والنظر في الشكاوى والمظالم التي تعرض لها الفلاحون والمزارعون في منطقة الدورة وأطراف محافظة بغداد، ورفع النتائج إلى مكتبه، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي حالة تجاوز أو استيلاء على الأراضي الزراعية للمزارعين والفلاحين بغير وجه حق".

وبحسب البيان، يأتي ذلك، في ضوء تأكيد القائد العام للقوات المسلحة، على متابعة كل تداعيات حادثة الاعتداء الآثم على إحدى دوائر الزراعة في جانب الكرخ، وبعد إلقاء القبض على المدير السابق الذي استعان بعناصر مسلحة وثبوت مخالفاته وفساده، وفي ضوء ما ورد من شكاوى عديدة.