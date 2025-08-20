السوداني يوجه بتشكيل فريق لتحسين التصنيف الائتماني للعراق

شفق نيوز - بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق بهدف تحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير وجّه بتشكيل فريق وطني مشترك، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، وعضوية ممثلين عن وزارات؛ (المالية، والنفط، والتخطيط) ومؤسسات اقتصادية ومالية مختصة، إلى جانب مكتب رئيس الوزراء وهيئة الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المصرفي العراقي.

وأوضح البيان، أن هذا الفريق الوطني سيعمل على إعداد استراتيجية متكاملة تتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس، مع رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة، والتنسيق المباشر مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وبالأخص (Fitch, S&P, Moody’s) بهدف تحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق.

ووفقا للبيان، فإن الفريق سيولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز أدوات الحوكمة، وإدارة المخاطر المالية، وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.

وأكدت الحكومة العراقية في بيانها، أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا بمنهجها الإصلاحي وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم استقرار النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيس وحيد.