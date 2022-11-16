السوداني يوجه بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وبهدف مكافحة الفساد، طبقا للمنهاج الوزاري، بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، شكلت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، تشكيلًا استثنائيا بعنوان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، بغية تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها".

كما وجّه السوداني وفقاً للبيان، بـ"تشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة، وذلك لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات، على أن يترأس الفريق المدير العام في وزارة الداخلية عبد الكريم عبد فاضل".

وأوعز رئيس الوزراء، بأن "تكون إجراءات عمل الفريق من خلال توفير جميع الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين، خصوصا ما يتعلق بحقوق الانسان".

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى والهامة" المُودعة في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات العراقية، وما يُحالُ إليها من قضايا.

ويترأس هذه الهيئة رئيس هيئة النزاهة وتضمُّ في عضويَّتها مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، بالإضافة إلى مجموعةٍ من مُحقِّقيها يتمُّ اختيارهم من قبل رئيس الهيئة "قابلين للتغير"، وللهيئة الاستعانة بتحريِّين وإداريِّين من مُوظَّفيها، وفقاً لبيان هيئة النزاهة.