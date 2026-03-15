السوداني يوجه بتسريع إيصال المساعدات الغذائية إلى لبنان

وجه رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بتسريع إيصال المساعدات الغذائية إلى لبنان.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل، اليوم الأحد، رئيس اللجنة المركزية لجمع التبرعات إلى لبنان زيدان خلف العطواني".

وأضاف أن "اللقاء شهد التباحث بشأن الإجراءات المعتمدة لإيصال المساعدات الغذائية إلى لبنان بشكل عاجل، وذلك ضمن التخصيصات المرصودة مسبقاً وفق قرارات مجلس الوزراء".

كما وجّه السوداني، بحسب البيان، باعتماد "آليات تجهيز سريعة"، مشدداً على موقف العراق الراسخ في الوقوف إلى جانب أشقائه، ومساندة لبنان في مواجهة الظروف العصيبة والتهجير القسري الناجم عن العدوان الصهيوني، الذي استهدف المناطق السكنية وعرّض المواطنين العزّل لمعاناة جسيمة.

وأشار إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية مسؤولياتهم عبر العمل الجاد لإيقاف الحرب، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، بما يضمن حماية المدنيين وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.