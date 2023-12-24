السوداني يوجه بتحديد ناطق رسمي للعراق لـ"إشاعة الثقافة البيئية والصحية"

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بتحديد ناطق رسمي لإشاعة الثقافة البيئية والصحية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة تقرير مؤتمر المناخ COP 28

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم اجتماعاً خُصص لمناقشة التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP 28، الذي عُقد في دبي مطلع الشهر الحالي، بحضور السادة وزير البيئة وعدد من المستشارين والخبراء".

وأضاف أن "السوداني، استمع إلى إيجاز عن مشاركة الوفد العراقي في المؤتمر، الذي حظي بدعم واسع من الحكومة؛ من أجل مشاركة منتجة وفاعلة، كما جرى استعراض نتائج المؤتمر، ومشاريع الدعم الدولي للعراق التي جرى إطلاقها، حيث عرض الوفد العراقي تأثير التغير المناخي وواقع مواسم شُحّ المياه وانعكاساتها، فضلاً عن استعراض الفرص والممكنات في قطاعات الطاقة البديلة والمتجددة، وقطاعي النفط والغاز".

ووجه السوداني بحسب البيان، خلال الاجتماع، "الوزارات كافة بأن يتم تثبيت أعضاء الوفد العراقي المفاوض، لغرض الاشتراك في المؤتمرات والمبادرات المتصلة بمسار المؤتمر، وتهيئتهم بالتدريب والمعلومات الضرورية"، فضلاً عن تكريمه "أعضاء الوفد، التي شكلت مشاركتهم ومستوى الإعداد نقطة انطلاق في دعم قضية البيئة العراقية والتعريف بها دولياً".

ووجه السوداني أيضاً بـ"تحديد ناطق رسمي لإشاعة الثقافة البيئية والصحية، وتسليط الضوء على القضايا المتصلة بهذا الشأن، وأن تستمر الفعاليات والمؤتمرات الداعمة لقضية البيئة وتحديد أهدافها على المستويات كافة".