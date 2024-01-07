السوداني يوجه بتجنيب المواطنين أعباء مالية نتيجة عمولات البطاقات المصرفية

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية (POS)، ووجه بتجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة العمولات.

وحضر الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي.

واستمع السوداني إلى إيجاز عن آخر الإجراءات والتفاصيل التنفيذية للتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، وما تنفذه الأجهزة المعنية بالمتابعة والرقابة على التحول والاستخدام.

وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى أن استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والدفع الرقمي ركيزة أساسية في مفردات الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي.

كما شهد الاجتماع مناقشة التعرفة والعمولات التي تتقاضاها الجهات المالية والمصرفية، إذ أكد السوداني وجوب تجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة هذه العمولات، وأنّ الهدف تسهيل التعامل وتيسير الدفع في عموم المجالات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان.