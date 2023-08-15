السوداني يوجه ببدء العمل لإعادة بناء قرية كوجو الايزيدية

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، ببدء العمل لإعادة بناء قرية كوجو الايزيدية في قضاء سنجار.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "تزامناً مع حلول الذكرى التاسعة لجريمة الإبادة التي ارتكبتها العصابات الإرهابية بحق المدنيين العُزل من أبناء المكون الايزيدي الأصيل، واجتياحهم قرية كوجو الآمنة وتدميرها، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ببدء العمل لإعادة بناء قرية كوجو، إنصافاً لأهلها الكرام، وشعوراً من الحكومة بمسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا، بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم، في حقهم بالعيش الآمن والكريم".

وفي آب 2014 بدأ تنظيم "داعش" بحملة ضد الأقلية الإيزيدية بعد سيطرته على عدة مدن عراقية تضمنت الحملة تطهيرا عرقيا على شكل عمليات إعدام جماعية وإجبارا على تغيير الديانة وعنفا جنسيا واسع الانتشار، بالإضافة إلى ذبح الآلاف منهم.

وعمد داعش إلى استرقاق أكثر من 6،500 من النساء والأطفال وتسبب العنف بتشريد أكثر من 350،000 في مخيمات النزوح وفقاً لبيانات أممية.

وفي عام 2019، صوّت برلمان اقليم كوردستان على اعتبار ما تعرض له الإيزيديون إبادة جماعية، وقرر اعتبار الثالث من كل آب يوماً لإحياء الحدث المأساوي.

وتقع قرية كوجو في منطقة سنجار ، جنوب جبال سنجار في محافظة نينوى، وتعتبر واحدة من المناطق المتنازع عليها، ويسكنها الايزيديون، وحظيت القرية باهتمام دولي في عام 2014 بسبب الإبادة الجماعية للايزيديين التي ارتكبها داعش.