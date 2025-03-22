السوداني يوجه بالإسراع في إنجاز المشاريع بواسط

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، محافظ واسط محمد جميل المياحي، بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "واستمع سيادته، خلال اللقاء، إلى إيجاز عن مجمل الأوضاع المعاشية والخدمية، وتفاصيل المشاريع التي يجري العمل فيها في مركز وأقضية ونواحي المحافظة، حيث وجه بإنجازها وفق التوقيتات المحددة، وضمن المواصفات القياسية، وبما يلبي طموح المواطنين وتطلعاتهم".

وشدد رئيس الوزراء، وفق البيان، على ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل تنفيذ ما مخطط له ضمن البرنامج الحكومي؛ من أجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والبنى التحتية للمحافظة، مشيراً إلى أهمية تكامل العمل بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة؛ من أجل ديمومة التنمية المحلية وتحقيق النتائج.