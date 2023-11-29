السوداني يحصر تحرك الأرتال العسكرية بـ"كتاب العمليات" ويوجه بملاحقة فئة تصادر خيارات الناخب

شفق نيوز / وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بالملاحقة القانونية لكلّ من يستغل إمكانات الدولة للتأثير في خيارات الناخب قبل نحو 19 يوماً على فتح مراكز الاقتراع لاختيار ممثلين عن الشعب في مجالس المحافظات والأقضية.

جاء ذلك خلال رئاسة السوداني، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وشهد بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في بسط الأمن والاستقرار، عبر التصدي للإرهاب وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، فضلاً عن التداول في عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش المجتمعون، بحسب البيان، الدرجات الوظيفية المخصصة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مجلس الخدمة الاتحادي، والاختبارات التي تُجرى للمتقدمين؛ للإفادة من الدرجات الوظيفية المتبقية؛ لرفد الأجهزة المذكورة بأفضل الطاقات.

كما بحثوا إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم (22220) لسنة (2022)، بشأن دراسة اللجنة المشكلة على وفق الأمر الديواني أعلاه، على أن تكون هناك لجنة داعمة ومركزية دائمية؛ لحلّ المشكلات والمعوقات التي تخصُّ شؤون الإقامة بين وزارتي الداخلية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وشهد الاجتماع، تأكيد أهمية تنظيم تنقل الأرتال العسكرية من خلال كتاب للحركات، يصدر عن قيادة العمليات المشتركة، وتقوم نقاط التفتيش بمتابعة ذلك.

وتناول المجتمعون، التحضيرات الجارية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل.

وفي هذا الصدد، وجه السوداني، بالملاحقة القانونية لكلّ من يستغل إمكانات الدولة للتأثير في خيارات الناخب، والعمل على منع أية حالة ابتزاز، وكذلك التحقق من التقارير التي تفيد بوجود محاولات لاستغلال المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في عملية توزيع بطاقة الناخبين ومحاسبة المتورطين بذلك.