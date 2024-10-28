السوداني يوجه بالتحقيق في "تسجيل صوتي" منسوب لـ"مدير الضرائب" يتحدث فيه عن تلاعبه بالملفات

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الاثنين، بفتح تحقيق مع مدير هيئة الضرائب بسبب تسجيل صوتي.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الوزراء وجه "هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وتقديم النتائج بوقت سريع، تأكيداً منه على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي".

وتداولت تطبيقات التواصل الاجتماعي، تسريبا صوتيا منسوبا لرئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي وهو يقوم بالتحدث عن التلاعب الذي يقوم به في أموال الضرائب لحساب الشركات الخاصة مقابل أموال.