السوداني يوجه بالتحقيق في اشتباكات تظاهرات خريجي المهن الصحية وحسم موضوعهم في اسبوع

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتحقيق في اشتباكات تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية التي حدثت اليوم الثلاثاء.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ما حصل من ملابسات خلال تظاهرات خريجي المهن الصحية هذا اليوم الثلاثاء".

كما وجه السوداني قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة مستقبلية؛ من أجل منع تكرار ما حصل هذا اليوم من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء ايضا اللجنة التي شُكلت الأسبوع الماضي، برئاسة السيد وزير الصحة، بتقديم تقريرها الخاص بحسم موضوع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية وبيان تكييف ذلك قانونياً، وذلك خلال أسبوع واحد.