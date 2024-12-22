السوداني يوجه بافتتاح مطار الموصل الدولي يوم 10 حزيران المقبل

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بافتتاح مطار الموصل الدولي يوم 10 حزيران/يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال اجرائه متابعة ميدانية لسير الأعمال الجارية في مطار الموصل الدولي، وذلك خلال زيارته إلى محافظة نينوى، التي وصلها صباح اليوم، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان ان السوداني اطلع على الأعمال الخاصة بإنشاء مدرج المطار وصالاته المتعددة، التي تبلغ نسبة الإنجاز الحالية فيها أكثر من 80%، كما استمع إلى المسؤولين في الشركة المنفذة، ووجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض عملهم الحالي.

وأضاف البيان أن السوداني وجه بأن يكون افتتاح المطار يوم 10 حزيران المقبل، الذي يوافق ذكرى احتلال الموصل، ليكون رسالة تحدٍّ بوجه الإرهاب.

ويعدّ مطار الموصل أحد أهمّ المطارات، على مستوى المحافظات بعد مطاري بغداد والبصرة، وقد تمّ تدميره من قبل تنظيم داعش بشكل ممنهج وبنسبة 100%.

وبحسب بيان مكتب السوداني، فقد اعترضت المشروع العديد من المشاكل الفنية والإدارية، حيث تم تجاوزها بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وكانت نسبة الإنجاز في المشروع، الذي يقع ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، خلال شهر آذار الماضي لا تتجاوز (30%)، وتقدم العمل خلال الثمانية أشهر الماضية، ليصل إلى أكثر من (80%)، وتم تطبيق جميع الشروط المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني وشركة الملاحة الجوية.