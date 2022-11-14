السوداني يوجه باعادة النظر في عقود تسليح الجيش العراقي 

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، بإعادة النظر في عقود تسليح القوات العراقية.

وقال مكتب السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير اجتمع اليوم، برئيس وأعضاء لجنة التسليح في وزارة الدفاع، موضحا أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة واقع تسليح قوّاتنا المسلحة في ضوء التهديدات والتحدّيات القائمة، مثلما جرى تقييم الاحتياجات والأموال المخصصة لتلبيتها.

وشهد الاجتماع، وفق البيان، استعراض الخطط التسليحية المعتمدة خلال السنوات السابقة بدءاً من عام 2004، والى غاية اليوم، مع إعادة نظر شاملة في مساراتها.

ووجّه السوداني بإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأنْ يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز.

كما وجّه بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة.