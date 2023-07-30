السوداني يوجه باستحداث اقسام جديدة في وزارة النقل تعمل على طريق التنمية

شفق نيوز / وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، باستحداث أقسام جديدة في وزارة النقل، تعمل على مشروع التنمية.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، الاجتماع الثاني للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، استعراض آخر الخطوات التي اتُّخذت في صدد المضي بالمشروع من قبل الجهات المعنية، كلٌّ حسب مسؤوليته، ومتابعة سير الإجراءات المتخذة مع الدول الراغبة بالمشاركة والإسهام في المشروع.

ووجّه السوداني، خلال الاجتماع، بـ"إشراك دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بعملية الإشراف على مسار الطريق، وكذلك استحداث أقسام متخصصة في وزارتي النقل، والإعمار والإسكان، لإيجاد كادر متخصص يسهم في المتابعة والتنفيذ".

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة حسم التعارضات مع المشاريع القائمة، والتنسيق الدقيق في هذا المجال".

وناقش الاجتماع، تعيين استشاري اقتصادي للمشروع، والتواصل مع الشركات العالمية المهتمة والمتخصصة بالمشاريع الفرعية ومشاريع المدن الصناعية، بالإضافة إلى استعراض مقترحات البنك الدولي في ما يتعلق بالمراحل التنفيذية والملفات الاستثمارية.