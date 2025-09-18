السوداني يوجه باتخاذ إجراءات بحق "سلام عادل" لمساسه بالأمن القومي العراقي

شفق نيوز - بغداد

صرّح مصدر أمني مخول ورفيع المستوى، يوم الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وجّه جهاز الأمن الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحلل السياسي "سلام عادل"، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في إحدى القنوات التلفزيونية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن التوجيه جاء نظراً لما تضمنته التصريحات من مضامين تمس الأمن الوطني، مؤكدًا أن الشخص المومأ إليه لا يشغل أي منصب رسمي في مكتب رئيس مجلس الوزراء ولا تربطه صلة بأي جهة حكومية .

وأضاف أن الحكومة ماضية في التعامل بحزم مع أي محاولة لبث الفوضى أو المساس باستقرار الدولة من خلال التصريحات غير المسؤولة، مشددًا على ضرورة احترام مؤسسات الدولة ودورها في حفظ الأمن والنظام العام.

يشار الى أن المحلل سلام عادل الذي يدعي انه مستشار لرئيس مجلس الوزراء، قد ظهر مؤخرا خلال برنامج تلفزيوني ذكر فيه أن "الحرس الثوري الإيراني مع الفصائل المسلحة الشيعية أيديهم على الزناد، وجاهزون لإبتلاع 11 محافظة عراقية في أي لحظة في حال وجود أي مخطط مقامر لإسقاط النظام السياسي وإحداث فوضى في البلاد".