السوداني يوجه الوزارات بتنفيذ مذكرات التفاهم مع بريطانيا

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، الوزارات للمضي بتنفيذ مذكرات التفاهم التي أبرمت مع الجانب البريطاني.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة مخرجات زيارة الرسمية الأخيرة إلى بريطانيا، واستعراض مسارات عمل مذكرات التفاهم التي جرى إبرامها خلال الزيارة، وسبل المضيّ في تنفيذها".

وأضاف أن "السوداني، أكد خلال الاجتماع، أهمية تفعيل كل القطاعات المشتركة، في ضوء البيان المشترك مع نظيره البريطاني، وتوسعة مديات التنفيذ، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والنفطي والصناعي، والتعاون في تنمية القطاع الزراعي، إضافة إلى مذكرات التفاهم مع الجامعات البريطانية، والمذكرات التي جرى توقيعها بين شركات القطاع الخاص في البلدين".

ووجّه السوداني بـ"المتابعة الحثيثة والقطاعية من قبل الوزارات، وفق الاختصاص، للمضيّ في تنفيذ مذكرات التفاهم، وما ينتج عنها من اتفاقات وخطوات تنفيذية ميدانية".