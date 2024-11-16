السوداني يوافق على 35 مشروعاً خدمياً جديداً تكون ملحقةً بمشاريع 2024

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، على اضافة عشرات المشاريع الخدمية الجديدة الى مشاريع العام 2024 في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى.

جاء ذلك خلال ترأسه، الاجتماع الدوري لفريق الجهد الخدمي والهندسي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أن الاجتماع شهد استعراض سير تنفيذ المشاريع التي يعمل عليها فريق الجهد، ونسب الانجاز المتحققة فيها، كما جرت الموافقة على 35 مشروعاً خدمياً جديداً تكون ملحقةً بمشاريع 2024، يتم المباشرة بتنفيذها خلال 10 أيام في بغداد وعدد من المحافظات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة إكمال مشاريع سنة 2024 قبل نهايتها، مشيراً إلى وجوب أن يتم تنفيذ هذه المشاريع وفقاً للمواصفات الفنية القياسية العالية، من إجل أن يكون تقديم الخدمة للمواطنين بشكل نوعي ومميز.