السوداني يوافق على نقل موظفين تركمان لمفوضية انتخابات كركوك

شفق نيوز/ أعلن النائب في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، يوم الأربعاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على طلبه المتعلق بنقل عدد من الموظفين التركمان العاملين في دوائر الدولة إلى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك، بهدف حفظ التوازن في التمثيل.

وقال الصالحي لوكالة شفق نيوز، إنه "تقدمت بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء لغرض نقل عدد من الموظفين من مختلف الدوائر إلى مفوضية الانتخابات، لإحداث توازن داخل مكتب كركوك، وضمان حيادية العملية الانتخابية في المحافظة".

وكان مكتب الصالحي، أكد في بيان صباح اليوم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالبات سابقة وحرصاً على تحقيق العدالة في توزيع الكوادر داخل المفوضية، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة بشأن ضعف تمثيل المكون التركماني".

وأضاف أن "توجيه رئيس الوزراء تم تعميمه على معظم الوزارات والجهات المعنية، في حين لم يصل التعميم بعد إلى بعض الدوائر، ومن المتوقع أن يتم استكماله خلال الأيام المقبلة".

وطمأن المكتب الإعلامي الموظفين الراغبين بالنقل، ممن تواصلوا للاستفسار عن الآلية، بأن بإمكانهم تقديم طلباتهم الرسمية عبر مراجعهم الإدارية، وسيتم التعامل معها وفق الضوابط القانونية والإدارية المعتمدة.