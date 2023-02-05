السوداني يوافق على إقالة محافظ الديوانية

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان، على خلفية تهم فساد مالي.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، صادرة بتاريخ اليوم، ومذيلة بتوقيع السوداني، موجهة إلى مجلس النواب، فإن رئيس الوزراء وافق على إقالة محافظ الديوانية زهير علي شعلان سلمان، من منصبه.

وتأتي الموافقة على الإقالة بناء على توصية لجنة خاصة سبق أن شكلها السوداني لتقييم أداء محافظ الديوانية.

ودعا السوداني مجلس النواب إلى إدراج موضوع إقالة محافظ الديوانية على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أصدر أمراً في العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، يقضي بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان؛ لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة.

وفي اليوم التالي 11 كانون الثاني/ يناير، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن قيام محافظ الديوانيَّة زهير الشعلان بتوقيع عقود بتواريخ سابقة بعد قرار سحب يده من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرة الى ضبط نسخ مصدقة من أوليات العقود بعد قرار سحب اليد بأكثر من 17 مليار دينار.

كما قرر محمد شياع السوداني تكليف النائب الأول لمحافظة الديوانية فارس وناس عبد بتسيير شؤون المحافظة.