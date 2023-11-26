السوداني يوافق على استقالة محافظ نينوى

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على استقالة محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الجبوري تقدم باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010.

وأضاف البيان أن السوداني عبّر خلال استقباله الجبوري عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال أداء واجباته التنفيذية طوال السنوات الماضية.

وقدم محافظ نينوى نجم الجبوري، استقالته من منصبه الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، داعياً إياه الى قبولها وتكليف شخصية اخرى لادارة الحكومة المحلية بدلاً منه، وفقا لوثائق رسمية مذيلة بتوقيعه.