السوداني يوافق على استقالة رئيسة هيئة الاستثمار سها النجار

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاحد، على استقالة رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، وتخويل نائبها بمهامها.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير وافق على طلب الاستقالة الذي تقدّمت به رئيسة الهيئة سهى داود نجار، ويوجّه الأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم.

واشار الى ان السوداني خوّل نائب رئيس الهيئة سالار محمد أمين، بتسيير أمور الهيئة مؤقتاً.

وأعلنت لجنتا النزاهة والاستثمار في البرلمان العراقي، منتصف شهر تشرين الأول الماضي، جمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار.

وقال عضو لجنة النزاهة النائب هادي السلامي، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وبمعية النائب حسن الخفاجي عضو لجنة الاستثمار بدءا بجمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، وذلك بسبب شبهات فساد وهدر المال العام والكسب غير المشروع، مبيناً أنه تم جمع 75 توقيعاً حتى الآن.

كما أكد النائب بحسب السلامي، على إحالة الملف لهيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة لحسم قضايا الفساد.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قد وجه في وقت سابق، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار، واصفا الفساد الموجود في الهيئة "لا مثيل له".