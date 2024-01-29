السوداني يواسي لاعبي المنتخب العراقي: بذلتم جهدا يستحق الإشادة

شفق نيوز/ قدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مواساته لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم، بعد خروجه من دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023.

وكتب السوداني، في تدوينة له على منصة إكس: "بذل لاعبونا جهداً يستحق الإشادة، سنواصل دعم بناء منتخبنا الوطني في استحقاقاته القادمة لرفع اسم العراق، وماضون في إسناد الرياضة العراقية، في مختلف الألعاب؛ من أجل إنجازات نفتخر بها".

وأضاف رئيس الوزراء: "كلّ المحبة والتشجيع لأبطالنا الغيارى وحظ أوفر لهم ولجمهورنا العراقي الوفي الذي آزر وشجع رغم كلّ الظروف".

وودع المنتخب العراقي البطولة، عصر اليوم، بخسارة صعبة أمام نظيره الأردني الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة.