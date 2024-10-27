السوداني يواجه سؤالاً نيابياً: من سمح لإسرائيل بضرب إيران عبر العراق؟

شفق نيوز/ تعتزم لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، توجيه سؤال نيابي إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حول استخدام إسرائيل الأجواء العراقية في ضرب عدد من الأهداف الإيرانية.

وقال عضو اللجنة حسين العامري، لوكالة شفق نيوز، إن " لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعا رفضت به استخدام الأراضي والأجواء العراقية لضرب إيران".

وأضاف العامري، أن "اللجنة ستوجه سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بسبب انتهاك السيادة العراقية من قبل القوات الأمريكية التي استخدمت الاجواء العراقية لضرب إيران".

وتابع: "نحن بدورنا نرفض انتهاك السيادة ونرفض أيضاً بشكل قاطع استخدام الأراضي والأجواء العراقية لضرب دول الجوار".