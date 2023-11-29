السوداني يهنئ وليّ العهد السعوديّ لفوز بلاده باستضافة إكسبو 2030

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد فوز بلاده باستضافة "إكسبو الدولي 2030".

وعبَّر السوداني، بحسب بيان صدر عن مكتبه، ورد إلى شفق نيوز، عن أسمى آيات التهاني لأبن سلمان وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة فوزها باستضافة "إكسبو الدولي 2030"، معرباً عن تمنياته بنجاح المملكة في إقامة هذا المعرض الدولي والعمل على معالجة التحديات الدولية المشتركة.

وفازت السعودية، يوم أمس الثلاثاء، باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في الرياض، بعد تفوقها الكبير على روما الإيطالية وبوسان الكورية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده قصر المؤتمرات في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب العاصمة الفرنسية باريس.