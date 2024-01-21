السوداني يهنئ نظيره الكويتي بمناسبة تسنم مهامّه رئيساً للحكومة

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني نظيره الكويتي، محمد صباح السالم الصباح، يوم الأحد، بمناسبة توليه منصبه وتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وتمنى السوداني، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الصباح، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دوام التوفيق والنجاح للحكومة الكويتية، والمزيد من الاستقرار والرخاء للشعب الكويتي الشقيق.

وبحسب البيان، شهد الاتصال التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.