السوداني يهنئ مجبتى خامنئي بتنصيبه مرشدا لإيران: متضامنون

شفق نيوز- بغداد

تقدم رئيس الحكومة (منتهية الولاية) محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بالتهنئة لمجتبى خامنئي، بمناسبة تنصيبه مرشدا جديدا لإيران.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أتقدم إلى سماحة آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي، بالتهنئة والتبريك بمناسبة انتخابه مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف "نحن إذ نجدد العزاء باستشهاد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ومن معه من أسرته وباقي الشهداء من أبناء الشعب الإيراني الكريم، فإننا نعبّر عن ثقتنا بقدرة القيادة الجديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إدارة هذه المرحلة الحساسة، والمضي بتعزيز وحدة أبناء الشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة".

وتابع "نؤكد مجدداً تضامن العراق ووقوفه الى جانب الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ودعمه لكل الخطوات الرامية لوقف الصراع ورفض العمليات العسكرية على سيادتها، بما يحفظ استقرار سائر بلدان المنطقة وأمن وسلامة شعوبها المتآخية".

وأعلنت إيران الليلة الماضية انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى. وصرح علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن "المرشد الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد في ظل الظروف الحساسة الراهنة"، ودعا إلى التوحد حوله.