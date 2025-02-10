السوداني يهنئ لبنان بمناسبة تشكيل حكومته

شفق نيوز/ بعث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، برقية تهنئة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان، بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية، فيما أكد على مواصلة دعم بغداد للبلد الشقيق.

وقال باسم العوادي، الناطق باسم الحكومة العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تأكيداً على أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة بين العراق ولبنان، بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برقيتي تهنئة إلى، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عبر فيهما عن خالص التهنئة، باسم العراق، حكومةً وشعباً، إلى لبنان الشقيق، بمؤسساته الحكومية وأطياف شعبه الكريم، بمناسبة اكتمال التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة، متمنياً أن تكون هذه الخطوة فاتحة لعهدٍ جديدٍ من الاستقرار والأمن، وبوابة واثقة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الرفاه والعيش الكريم".

وأكد السوداني في البرقية، وفقا للعوادي على "مواصلة دعم العراق للأشقاء اللبنانيين، وتقديم كل ما يمكن أن يعزز قوّة هذا البلد العزيز وصموده بوجه التحدّيات، وإعادة الإعمار والازدهار كما هو العهد دائماً بلبنان، من أجل أن يسهم هذا البلد المحوري في المنطقة بدعم التنمية وترسيخ التكامل الاقتصادي والحضاري بين شعوبنا الشقيقة والصديقة".