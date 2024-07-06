السوداني يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد: نتطلع لاستمرار العلاقات

شفق نيوز/ هنّأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بمناسبة تسنّمه مهامّ منصبه وتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة.

وأعرب السوداني، في برقية بعثها إلى ستارمر، بحسب بمكتبه الاعلامي، عن تطلعه لاستمرار العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وتوسعة آفاقها، وفق نهج الشراكة المنتجة وتوثيق الروابط على مختلف الصعد، وإلى المزيد من التطوّر والازدهار، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أعرب السوداني عن تمنياته للحكومة البريطانية الجديدة بالنجاح في مهمتها، وأن تمضي نحو التقدّم وتحقيق أهدافها، وأن تدعم السلم والاستقرار الدوليين.

وأعلن القصر الملكي البريطاني تعيين زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا للحكومة البريطانية الجديدة.

وتعهد ستارمر، في أول خطاب له عقب وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء، بإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة، مؤكدا أن حكومته ستعمل من أجل مصالح بريطانيا.