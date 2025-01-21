السوداني ورشيد يهنئان ترامب و يتطلعان لتعزيز التعاون والشراكة مع أمريكا

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة تسنّمه مهام منصبه رئيساً للبلاد.

وأشار السوداني في البرقية إلى "تطلع العراق لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، ضمن اتفاق الإطار الستراتيجي، والمصالح المشتركة للبلدين"، مؤكداً أهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً.

وأشار الى أن الحكومة العراقية تتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تفعيل وتوسعة مديات تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية، والتنسيق الثنائي الأمني والاقتصادي، تحت مظلة احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية، ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة".

في غضون ذلك هنأ رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، في منشور على منصة "إكس - تويتر سابقا"، دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رشيد في منشوره، "نؤكد دعمنا لإرساء الامن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين".

وأدى دونالد ترامب، في وقت سابق اليمين رئيسا للولايات المتحدة في مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، وبذلك أصبح الرئيس الأميركي الـ47.