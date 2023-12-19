السوداني يهنئ الفائزين بالانتخابات المحلية ويدعوهم للتفاعل مع خطط حكومته

شفق نيوز/ هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، التحالفات والأحزاب والمرشحين الفائزين بالانتخابات المحلية، فيما دعاهم إلى التفاعل مع خطط حكومته عبر مجالس المحافظات.

وقال السوداني في تغريدة على موقع "أكس" (تويتر سابقاً)، وتابعتها وكالة شفق نيوز "أهنئ القوى السياسية الوطنية والمرشحين الذين خاضوا انتخابات مجالس المحافظات، وعلى وجه الخصوص من فاز ونال ثقة الناخب منهم".

وأضاف "هذه الأمانة والمسؤولية التي أتمنى أن تتحول سريعاً إلى واقع خدمي ملموس، وحكومات محلية تتفاعل مع خططنا في التنمية والإعمار وتقديم الخدمات، وتمارس دورها القانوني والدستوري، وستجد منّا كل العون والإسناد، بما يلبي طموحات كل العراقيين".

ومساء اليوم الثلاثاء أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كوردستان.