السوداني يهاتف قادة كوردستان ويشكرهم على الاتفاق النفطي التاريخي

شفق نيوز- بغداد

أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، اتصالات هاتفية بكل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني.

وأعرب السوداني، في اتصالاته عن تقديره لمواقف القيادات والقوى الكوردستانية التي اشتركت في تحقيق الاتفاق الأخير لاستئناف تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم، وتسليم وارداته إلى الخزينة المركزية، والانحياز إلى جانب مصالح الشعب العراقي في كل مكان، والجهود المتعاضدة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم التي انتهت إلى الاتفاق على وفق مقتضيات الدستور وقانون الموازنة.

ووفق بيان صادر عن مكتب السوداني، جرى التأكيد على المضي في كل ما يعزز التنمية الوطنية، ويقدم المصلحة الوطنية الشاملة، ويجسد الأهداف المشتركة في تحقيق التقدم الاقتصادي الشامل، والحفاظ على الثروة والتوزيع العادل لها، لكل أبناء الشعب العراقي، في جميع أنحاء العراق.

كما شهدت الاتصالات، التأكيد على دعم الاستثمارات في العراق، لكونها المحرك الأساس لخلق التنمية الشاملة في البلاد، وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد العراقي.

وبعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف، استؤنفت، صباح اليوم السبت، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر حقل "فيشخابور" إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.