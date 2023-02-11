السوداني يهاتف أردوغان ويبلغه تضامن العراق مع تركيا

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدّم فيه التعازي والمواساة بسقوط ضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين الماضي.

وأعرب السوداني عن تضامن العراق شعباً وحكومةً ورئاساتٍ مع الشعب التركي وحكومته إزاء هذه الكارثة الإنسانية، مبتهلاً إلى الباري القدير أن يشتمل الضحايا برحمته وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، استمرار العراق في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية ومواد الإغاثة إلى المناطق المنكوبة، إنطلاقاً من روابط الأخوّة وحسن الجوار والتآخي التي تجمع الشعبين العراقي والتركي.

من جانبه ثمّن الرئيس التركي ، المبادرة العراقية معبراً عن بالغ شكره وامتنانه للعراق شعبا وحكومة، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأجرى رئيس الجمهورية اللطيف جمال رشيد، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

أعرب رشيد، خلال الاتصال، عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركي في محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال.

وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.