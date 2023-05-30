السوداني يهاتف أردوغان

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وهنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا.

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، تطلعه أنْ تكون المرحلة القادمة مرحلة تعاون وتطوير مستمرين للعلاقات بين البلدين، مشيداً بحرص الشعب التركي الصديق على استمرار ممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

بدوره، عبّر أردوغان عن شكره واعتزازه بتهنئة رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً الرغبة بالعمل المشترك؛ من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، لما فيه خير الشعبين الصديقين.